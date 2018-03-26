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Mezarlıkların girişi düzenleniyor

Giriş Tarihi: 26.3.2018
Mezarlıkların girişi düzenleniyor
Belediyesi, kentteki mezarlıkların düzenlenmesi ve temizlenmesi işini düzenli olarak sürdürüyor. Ayrıca mezarlık girişlerinin düzenlenmesi için yeni mezarlık kapıları yapılmaya başlandı. Giriş düzenlemesi ilk etapta 7 mezarlıkta uygulanacak. Halkın değerlerine gerekli saygı ve özeni göstermek için ellerinden gelen çabayı gösterdiklerini belirten Belediye Başkan Vekili Ertuğ Şevket Aksoy, "Bu amaçla ekiplerimiz ve Mezarlıklar Müdürlüğümüz günün 24 saatinde aralıksız hizmetlerini sürdürüyor" dedi. Alo 188 hattı ve direkt olarak yapılan başvuruların değerlendirilmesiyle 7/24 cenaze yıkama, taşıma, defin işlemlerini yürüttüklerini belirten Aksoy, "Bu hizmetlerimizi 3 cenaze taşıma, 2 taşıma ve yıkama olmak üzere 9 araçla yerine getirmekteyiz" diye konuştu.
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Mezarlıkların girişi düzenleniyor
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