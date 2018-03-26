Modern Batman kaliteli yaşam

Batman
Belediyesi son dönemde yaptığı hizmetlerle göz dolduruyor. Belediyenin vizyon projeleri birer birer hayata geçiriliyor, Batman'da yaşam kalitesi artıyor. Turgut Özal Bulvarı ve Cumhuriyet Meydanı'nda tamamlanan çalışmalar kapsamında yollar ışıklandırıldı, elektrik direklerinin yer altına alınması sağlanarak kent estetiği artırıldı. YOLLAR IŞIL IŞIL
Proje kapsamında Turgut Özal Bulvarı, Cumhuriyet Caddesi, Atatürk Bulvarı, 1'inci Cadde ve Gülistan Caddesi ve bağlantı yollarında alt ve üst yapı çalışmaları yapılarak yeniden düzenlendi. Caddeler daha da genişletilirken orta refüjlere de modern bir görünüm kazandırıldı. Kavşaklar kent trafiğine uygun hale getirildi, trafik sinyalizasyon ışıkları yenilendi. Yolun sağ-sol bantlarına mavi lambalar yerleştirilerek yollar ışıl ışıl hale getirildi. TRAFİk RAHATLADI
3'üncü Etap Vizyon Bulvar Projesi kapsamında yapımı biten çalışmalar içerisinde yer alan Basın Kavşağı, bir kavşaktan daha fazlasını ifade ettiğini kaydeden Batman Belediye Başkan Vekili Ertuğ Şevket Aksoy, "Gülistan Caddesi, Atatürk Bulvarı, Komando Caddesi ve Edip Solmaz Bulvarı gibi önemli cadde ve bulvarların kesişim noktasında bulunan Basın Kavşağı bir kavşaktan ziyade bir sosyal yaşam alanı olarak hizmet vermeye başladı. 3'üncü Etap Vizyon Bulvar Projesi çalışmaları ile yepyeni bir görünüme kavuşan Basın Kavşağı'nın ortasında yer alan park içerisinde, engelli parkuru, oturma bankları, çeşitli ağaç ve süs bitkileri yer alırken, ışıklı su havuzları ile de çehresine ve kente görsel güzellik kattı. Uzun süren teknik araştırmalar sonucu hazırlanan proje ile hem mevcut trafiğin rahat bir şekilde akışının sağlanmasının yanı sıra kavşak alanının değerlendirilerek sosyal donatılarıyla Batmanlıların kullanımına uygun bir yaşam alanına dönüştürüldü" dedi. MEYDAN YENİLENDİ
Kentteki vizon projeler kapsamında yapılan çalışmaların bununla sınırlı kalmadığına işaret eden Belediye Başkan Vekili Aksoy, "Projenin devamında Cumhuriyet Meydanı sil baştan yenilendi. Meydanda elektrik direkleri yeraltına alınıp, bazalt taşlarla döşeme yapıldı, meydan aydınlatıldı" ifadelerini kullandı.