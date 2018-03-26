Öğrencilerden Başkan Uçar’a ziyaret

BUGÜN NELER OLDU

15 Temmuz Ana Okulu minik öğrencileri Sason Belediyesi'ne ziyarette bulundu. "Bayrağımızın Altında Ne Var" projesi adı kapsamında Batman 15 Temmuz Şehitleri Ana Okulu öğrencileri ve öğretmenleri ile Muğla Küçük Şeyler Ana Okulu öğrencileri ve öğretmenleri tarafından il ve ilçelerin tanıtımları yapıldı. Projeden dolayı Sason Belediye Başkanı Cuma Uçar Batman 15 Temmuz Ana Okulu öğrencilerini makamında ağırladı. Uçar, minik öğrencilere ilçede üretimi yapılan bal ve cevizli sucuk (Şaaran) ikram etti.