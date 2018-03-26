Öğrencilerin ikinci adresi ‘Bilgi Evleri’

Batman
Belediyesi'nin, bilgi evlerine dönüştürdüğü eski üç halk evinin kütüphane ve etüt merkezi olarak kullanılması için başlattığı çalışmalarda sona gelindi. Farklı mahallelerde bulunan Bilgi Evleri, kütüphane ve etüt merkezleri şeklinde dizayn ediliyor. Mahallede bulunan öğrencilerin ders çalışması, araştırması, kitap okuması ve bilgiye ulaşması için yeniden düzenlenen üç Bilgi Evi'nde son rötuşlar yapılıyor. Proje ile çocukların ferah bir ortamda ders çalışmalarına olanak sağlanması hedefleniyor. Üç ayrı merkezde eş zamanlı olarak sürdürülen çalışmalarda iç ve dış cephe tadilatı, peyzaj çalışmaları, kütüphane salonu, etüt merkezi, sınıflar ve idare bölümde, projeye uygun materyaller kullanıldı.