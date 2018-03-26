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Öğretmenlere kodlama eğitimi verildi

Bafra İlçe Müdürlüğü tarafından hazırlanan “ Projesi” kapsamında, Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı (TTGV) işbirliği ile 38 öğretmen, arduino, robotik, nesnelerin interneti konularında uygulamalı eğitim aldı.

İHA Karadeniz - Doğu Anadolu Haberleri
Giriş Tarihi: 26.3.2018 12:35
Öğretmenlere kodlama eğitimi verildi

ile öğrenciler teknolojide bir adım önde yarını inşa edecek öğrencilerin öğretmenlerine kodlama eğitimi uygulamalı olarak Bafra Öğretmenevinde gerçekleştirildi. TTGV'nin yürüttüğü "Yarını İnşa Et Projesi" ile Bafra'da görev yapan farklı branşlardaki 38 öğretmene, program yürütücüsü Sibel Eşder'in önderliğinde Güray Yıldırım, Kadircan Atıcı, Muhammed Emin Alan ve Kerem İzgöl tarafından eğitimler verildi. Eğitime, TTGV Kurumsal iletişim uzman yardımcısı Uras Işık da eşlik etti.

İlçe Müdürü Mehmet Ali Katipoğlu'nun açılış konuşması ile başlayan eğitim, Bafra Kaymakamı Ali Fuat Türkel'in de katıldığı sertifika töreni ile son buldu.

Projede yer almak isteyen gönüllü öğrenci takımları, kodlama eğitimi alan öğretmenlerin rehberliğinde ve TTGV tarafından sağlanan ücretsiz kitlerle; sağlık, çevre, enerji ve akıllı şehirler konu başlıklarında belirledikleri sorunlara çözümler geliştiren projelerinin demolarını oluşturabilecekler. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından oluşturulan Kodla Bafra ekibi ile Bafra'daki öğrenciler teknolojide bir adım önde olacak.

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Öğretmenlere kodlama eğitimi verildi
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