Öğretmenlere kodlama eğitimi verildi

Kodla Bafra ile öğrenciler teknolojide bir adım önde yarını inşa edecek öğrencilerin öğretmenlerine kodlama eğitimi uygulamalı olarak Bafra Öğretmenevinde gerçekleştirildi. TTGV'nin yürüttüğü "Yarını İnşa Et Projesi" ile Bafra'da görev yapan farklı branşlardaki 38 öğretmene, program yürütücüsü Sibel Eşder'in önderliğinde Güray Yıldırım, Kadircan Atıcı, Muhammed Emin Alan ve Kerem İzgöl tarafından eğitimler verildi. Eğitime, TTGV Kurumsal iletişim uzman yardımcısı Uras Işık da eşlik etti.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Ali Katipoğlu'nun açılış konuşması ile başlayan eğitim, Bafra Kaymakamı Ali Fuat Türkel'in de katıldığı sertifika töreni ile son buldu.

Projede yer almak isteyen gönüllü öğrenci takımları, kodlama eğitimi alan öğretmenlerin rehberliğinde ve TTGV tarafından sağlanan ücretsiz kitlerle; sağlık, çevre, enerji ve akıllı şehirler konu başlıklarında belirledikleri sorunlara çözümler geliştiren projelerinin demolarını oluşturabilecekler. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından oluşturulan Kodla Bafra ekibi ile Bafra'daki öğrenciler teknolojide bir adım önde olacak.

