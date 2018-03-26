Parklarda onarım çalışması sürüyor

Batman
Belediyesi, Park ve Bahçeler Müdürlüğüne bağlı ekipler kent merkezinde bulunan parklarda bakım ve onarım çalışmaları aralıksız sürüyor. Hilal Mahallesi 3718'inci sokakta bulunan parkın oyun grupları onarılarak çocukların hizmetine sunan ekipler, Kültür Mahallesinde bulunan 2612'ıncı sokaktaki parkın bakım ve onarımını da gerçekleştirdi. Ziya Gökalp Mahallesinde bulunan Aram Tigran Parkında kuruyan dalları budayan ekiplerimiz, Turgut Özal Bulvarı Valilik kavşağı önünde ise orta refüj bakımının yanı sıra kuruyan otlarla yabani ot temizliği gerçekleştiriyor. YENİ OYUN GRUPLARI KURULUYOR
Batman
Belediyesi, kent merkezinde bulunan birçok parka oyun grubu kurma çalışmalarına devam ediyor. Çocukların oyun oynayabileceği alanlar oluşturma çalışmaları kapsamında kent merkezinde bulunan Kine Em Parkı, Hürriyet Mahallesi Parkı, Çamlıca İmam Hatip Parkı, Bayındır Parkı ve Cudi Parkına oyun grubu kuran belediye ekipleri çalışmalarını büyük bir titizlikle gerçekleştiriyor.