Pazaryeri Mahallesi’ne taziye evi talebi

Batman
Belediye Başkan Vekili Ertuğ Şevket Aksoy, mahalle sakinlerinin taziye evi yapılması konusundaki taleplerini yerinde inceleyip değerlendirmek üzere Pazaryeri Mahallesine gitti. Pazaryeri Mahallesi sakinleriyle bir araya gelerek yaptığı yüz yüze görüşmelerde Başkan Vekili Aksoy'a, Başkan Yardımcısı Sabri Aydın, Belediye teknik birim müdürleri de eşlik etti. Mahalle sakinleri ve muhtar tarafından karşılanan Aksoy, buradaki görüşmelerin ardından Batman Belediyesi tarafından yapımı devam eden İlçe Otogarı, Galericiler Sitesini de gezdi. Pazaryeri Mahalle sakinlerinin talebini yerinde inceleyen Aksoy, vatandaşların taleplerinin değerlendirilmesi için ilgili müdürlere talimat verdi. Aksoy, Zaman zaman esnaf ve vatandaşlarla da ayaküstü sohbet edip sorunlarını dinledi.