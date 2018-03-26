Sason’da sorunlar çözüme kavuşuyor

AK Partili Sason Belediye Başkanı Cuma Uçar, göreve başladığı günden bu yana hayata geçirdiği projelerle ilçenin en önemli sorunlarına çözüm üretti. İlçenin sorunlarının en bayında gelen su sıkıntısını çözmek isteyen Başkan Uçar, ilk etapta geçici olarak su kuyuları ile ilçenin su ihtiyacını karşıladı. Ardından Uçar'ın girişimleri ile İller Bankası tarafından ilçenin 50 yıllık su ihtiyacını karşılayacak olan su isale hattı ve depoları yenilendi. Yapılan çalışmalar tamamlanması ile ilçede kesintisiz suyun akışını sağlayacak olan proje hayata geçirildi. Projenin ardından su hattı bile olmayan Karşıyaka Mahallesi'ne su hattı döşendi. YOLLAR ASFALTLANDI
Sason İlçe Kaymakamı Tekin Dündar ve Belediye Başkanı Cuma Uçar'ın girişimleri sonucunda GAP destekli 15 Temmuz Demokrasi Parkı yapıldı. Yine ilçede tam donanımlı çocuk parkı yapıldı. Belediye tarafından Yıldız ve Yeşiltepe mahalleleri ile ilçedeki birçok cadde ve sokakta 8 kilometre yol genişletme çalışması yapıldı. Türbe Mahallesi'ne 5 kilometre sıcak asfalt döküldü. Bunun yanı sıra ilçe genelinde toplamda 100 bin metrekare alana kilitli parke taşı döşendi. Ayrıca ilçeye 110 acil yangın ve çağrı birimi açıldı. İMAR PLANLARI YENİLENDİ
Sason'da son yılların en önemli belediyecilik hamlesini başlattıklarını ifade eden Başkan Uçar, "İlçemiz hali hazır harita ve imar planının çok eski olmasından dolayı her yapılan işte önümüze engel çıkıyordu. İlk olarak ilçemizin harita ve imar planının yenilenip, belediyede imar birimini açtık" dedi. Belediye hizmet araçlarına da yenilerinin eklendiğini belirten Uçar şöyle konuştu: "Makam hizmet aracı, iki adet kepçe, 1 adet cenaze ve hasta nakil aracı, 1 adet zabıta aracı, 2 adet traktör aldık. Ayrıca kullanılamaz haldeki araçlarımızı da onarıp yeniledik. Birçok mahallede vatandaşların ulaşımını sağlamak için 18 adet köprülü menfez yaptık. Sason yakınlarından geçen açık olan kanalizasyonlar kapatıldı. Batman
Milletvekilimiz sayın Ataullah Hamidi'nin destekleriyle ilçemizde çok amaçlı içerisinde bir çok kültürel projeleri barındıracak kültür merkezinin yapım sözünü Kültür Turizm Bakan Yardımcısı sayın Hüseyin Yayman'dan aldık. Gençlik Spor Bakanımızdan ilçemize çok kapsamlı halı saha yapım sözünü aldık."