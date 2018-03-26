Sason’da yollar genişletiliyor

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SasonBelediyesi tarafından, Cumhuriyet Caddesi'nde ilçe otoparkı ve ilçe garajının girişinde bulunan eski askerlik şubesinin önündeki istinat duvarları kaldırılarak genişletme çalışmaları başlatıldı. Çalışmanın yapılacağı alanda incelemelerde bulunan Sason Belediye Başkanı Cuma Uçar, çalışmalarla cadde üzerinde oluşan trafikte kısmi olarak bir rahatlama olacağını belirtti. İlçe garajının önünde bulunan istinat duvarlarının kaldırılarak, caddenin genişletme çalışmalarını hemen başlatacaklarını belirten Uçar, "Çarşı merkezinde istediğimiz doğrultuda çalışma yapamıyoruz. Birçok alan özel mülkiyet. Vatandaşlarımız bizlere yardımcı olursa ilçemizdeki trafiği rahatlatacak güzel projelerimiz var. Bu projeleri devreye soka bilmek için mülk sahipleri ile görüşmelerimiz devam ediyor. İnşallah en kısa zamanda caddelerimizi genişletecek ve yeni yol yapabileceğimiz alanlarla trafiği rahatlatacağız" diye konuştu.