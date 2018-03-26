Şehirlerarası terminal modern hale getiriliyor

Batman
'da 18 yıl önce yapılan ve günlük yaklaşık bin 500'ün üzerinde yolcu kapasitesi bulunan Belediye Şehirlerarası Otobüs Terminal İşletmesinde (BAŞTİ) başlatılan modernizasyon çalışmaları devam ediyor. EN GÜZELİNE LAYIK
Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde incelemelerde bulunan Belediye Başkan Vekili Ertuğ Şevket Aksoy, otobüs terminalinde tadilat ve yenileme çalışmalarının acilen başlatılması konusunda verdiği talimat üzerine ilgililer harekete geçerek yaklaşık bir aydan bu yana yoğun bir çalışma içerisine girdi. Belediye Etüt ve Proje Müdürlüğü teknik personelinin hazırladığı proje doğrultusunda çalışmalarını sürdüren ekipler, kente ve Batmanlılara yaraşır güzel bir otogar için çatıdan zemine kadar büyük eksiklikleri gidermek için hummalı çalışma yürütüyor. Modern terminal binasının tadilatı için direktif veren Belediye Başkan Vekili Ertuğ Şevket Aksoy, "Batman halkı hizmetlerin en iyisine ve en güzeline layıktır" ifadelerini kullanarak, otobüs terminalinin de havaalanı terminali gibi modern, sorunsuz ve işlevsel kılınacağını açıkladı.