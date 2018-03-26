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Şehit öğretmen Aybüke’nin adı yaşatılıyor

Giriş Tarihi: 26.3.2018
Şehit öğretmen Aybüke’nin adı yaşatılıyor
'ın Kozluk ilçesinde 9 Haziran 2017'de PKK'lı teröristlerce yapılan saldırıda şehit edilen müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın'ın adı saldırının gerçekleştirildiği caddede yaşatılıyor. Kozluk Belediye Başkanı Veysi Işık, terör örgütünün tüm yürekleri yaktığını belirterek, "Şehit Aybüke Yalçın kızımız Türkiye'nin bir ucundan burada çocuklarımıza ışık olmaya gelmişti, ancak terörün hedefi oldu ve şehadete erdi. Onun adını şehit olduğu Hastane Caddesi'ne verdik. Şehit kızımızın adını Kozluk var oldukça, ilçemizde yaşatacağız" diye konuştu.
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Şehit öğretmen Aybüke’nin adı yaşatılıyor
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