Şehrin endoskopisi çekiliyor

Altyapıda yaşanan aksaklıkları daha kısa bir sürede tespit ederek hızlı bir şekilde çözüme kavuşturmak isteyen Batman
Belediyesi, kanal görüntüleme aracını hizmete koydu. Günümüzde özellikle kalabalık şehirlerde altyapıda yaşanan her problemi açık kazı yöntemiyle tamire çalışmanın zaman ve maliyet kaybı oluşturacağı düşüncesinden hareket eden Batman Belediyesi, kazıya gerek bırakmayan kanal görüntüleme aracını, BASKİ bünyesine kazandırdı. TIKANIKLIKLARA MÜDAHALE
Kanal görüntüleme aracı, kanalizasyon bacasından kanalın içine gönderilerek görüntüleme yapma özelliğine sahip. Araç ile kanaldaki sorunları anında izleme şansı vererek şehrin alt yapısında endoskopi yapabilme imkânı sunuyor. Kanal görüntüleme aracı, kanalizasyon hattındaki sorunları (çatlama, contaların çıkması ve parsel bağlantılarının kanal içine taşması vs.) önceden belirlemeye yardımcı oluyor. Farklı çap ve uzunluktaki kanalizasyon hattında görüntüleme yapma özelliğine sahip olan araç ile tıkanıklığa mahal verebilecek unsurlara zamanında müdahale edilebilecek.