Sokak hayvanları aç susuz kalmıyor

Belediyeye bağlı Veteriner İşleri Müdürlüğü ile Orman ve Su İşleri Bakanlığı 15. Bölge Müdürlüğüne bağlı Batman
Şube Müdürlüğü, sokak hayvanlarının telef olmaması için ortak çalışma başlattı. Sokak hayvanlarının aç ve susuz kalmaması için yapılan çalışmalar devam ederken, ekipler önceden tespit edilen noktalara su ve beslenme odakları yerleştirmeyi sürdürüyor. Sokak hayvanlarının sıcak havadan etkilenmemesi için hayvan sever vatandaşlara ve mahalle muhtarlıklarına su kabı ile beslenme odağı yerleştiren ekipler, "Hayvan severlerden gelen talep doğrultusunda şehrimizin birçok bölgesinde bu çalışmayı yaptık" dedi.