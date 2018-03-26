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Sokak hayvanlarına ‘Kedi Evi’ projesi

Giriş Tarihi: 26.3.2018
Sokak hayvanlarına ‘Kedi Evi’ projesi
Belediyesi, sokak hayvanları konusundaki hassasiyetini kalıcı hizmetlere dönüştürüyor. Belediye Veterinerlik Müdürlüğü ekipleri sokak kedileri için 'Kedi Evi' projesini hayata geçirdi. Proje ile çocuklara hayvanlarla birlikte yaşama alışkanlığının ve hayvan - doğa sevgisinin kazandırılmasının amaçlandığı, insanlar kadar hayvanların da yaşam hakkına sahip olduğu mesajının toplumda kabul görmesi hedefleniyor. Proje kapsamında ilk etapta Atatürk Parkı, 8 Mart Kadın Parkı, Su Parkı, Yaşam Park ve Salih Özdemir Parkı'na yerleştirilen 5 adet Kedi Evi sayısının zamanla artırılacağı açıklandı. Şehir merkezindeki parklara yerleştirilen kedi evleri ile sıcak ve soğuk havalarda sahipsiz sokak kedilerinin barınma ve beslenme ihtiyaçları karşılanacak. Kedilerin su ve mama ihtiyaçları da Belediye Veteriner İşleri Müdürlüğü ekiplerince günlük olarak bırakılacak.
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Sokak hayvanlarına ‘Kedi Evi’ projesi
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