Temizlik araçları ve çöp konteynırları yenilendi

BUGÜN NELER OLDU

Kozluk Belediyesi yaptığı çalışmalar kapsamında, ilçenin her sokağına çöp konteynırı yerleştirdi. İlçe Belediye Başkanı M. Veysi Işık, göreve geldiklerinde ilçede çöp bidonlarının bulunmadığını belirterek, her sokağı çöp konteynırları ile buluşturduklarını söyledi. Başkan Işık, 400 adet 80 litrelik galvanizli çöp konteynırı alınarak ilçenin hijyenik hale getirildiğini ifade etti. Başkan Işık, Çevre Şehircilik Bakanlığı'nın katkıları ile 1 adet vidanjör, 2 adet çöp toplama aracı, 1 adet yol süpürme aracı, 1 adet arazöz, 1 adet kazıcı ile 1 cenaze nakil aracının alındığını söyledi.