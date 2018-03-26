Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Bölgeler Haberleri > Karadeniz - Doğu Anadolu Haberleri > Temizlik araçları ve çöp konteynırları yenilendi

Temizlik araçları ve çöp konteynırları yenilendi

Giriş Tarihi: 26.3.2018
Temizlik araçları ve çöp konteynırları yenilendi
Kozluk Belediyesi yaptığı çalışmalar kapsamında, ilçenin her sokağına çöp konteynırı yerleştirdi. İlçe Belediye Başkanı M. Veysi Işık, göreve geldiklerinde ilçede çöp bidonlarının bulunmadığını belirterek, her sokağı çöp konteynırları ile buluşturduklarını söyledi. Başkan Işık, 400 adet 80 litrelik galvanizli çöp konteynırı alınarak ilçenin hijyenik hale getirildiğini ifade etti. Başkan Işık, Çevre Şehircilik Bakanlığı'nın katkıları ile 1 adet vidanjör, 2 adet çöp toplama aracı, 1 adet yol süpürme aracı, 1 adet arazöz, 1 adet kazıcı ile 1 cenaze nakil aracının alındığını söyledi.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Temizlik araçları ve çöp konteynırları yenilendi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN