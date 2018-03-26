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Yağmur suyu kanalının üstü kapatılıyor

Giriş Tarihi: 26.3.2018
Yağmur suyu kanalının üstü kapatılıyor
Belediyesi tarafından, İkiztepe mevkiinde bulunan Yeni Hal Kompleksi'nin yanından geçerek Batman Çayı'na kadar uzanan 2 kilometre uzunluğundaki yağmur suyu kanalının üstünün kapatılması için çalışma başlatıldı. Bu kapsamda kanalda atık ve balçık temizliği yapıldı. Belediye Temizlik, Fen İşleri Müdürlüğü ve BASKİ'nin ortaklaşa çalışmasıyla çevre kirliliğine neden olan yağmur suyu kanalında Ekskavatör, kepçe, 2 kamyonla temizlik çalışması yürüten ekipler yağmur suyu kanalının üstü kapatılması için hazırlıklar devam ediyor.
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Yağmur suyu kanalının üstü kapatılıyor
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