Yeni yollar açılıyor

Batman
Belediyesi, Belediye Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı yol açma ekipleri, imar planı içerinde yol olarak yer alan ama ulaşıma açılmamış yolları tek tek açıyor. Yeni yol çalışmalarıyla şehir içi araç ulaşım ağına işlerlik ve katkı sağlayan Batman Belediyesi'nin bu çalışmalarından dolayı vatandaşlar da zamandan ve giderden tasarruf sağlıyor. 2017 yılında kent içi trafik akışının sağlanması için 12 kilometre uzunluğunda yeni yollar açan Belediye Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, açılan yeni yolların stabilizesinde 47 bin metreküp dolgu malzemesi, 32 bin ton PMT kullandı. Belediye Fen İşleri Müdürlüğü kent içinde rast gele etrafa dökülen hafriyatları temizleme çalışmalarında da bulundu. Çevre ve görüntü kirliliğine neden olan alanlarda hafriyat kaldırma çalışması yürüten ekipler, 90 bin ton hafriyatı şehir dışına taşıyarak bertaraf etti. Vatandaşların takdirini kazanan çalışmalar yürüten Batman Belediyesi, kent merkezinde atıl durumda olup madde bağımlıları tarafından kötü alışkanlıklarda kullanılan ve mahalle sakinlerine rahatsızlık veren metruk yapılar ile kaçak kullanılan ve işgal edilen 82 yapının da yıkımını gerçekleştirdi. Güneykent Mahallesi'nde 7, Seyitler Mahallesi'nde ise 3 yeni cadde ve sokakta yol açma çalışması başlatıldı.