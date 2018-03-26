Yollar sıcak asfaltla kaplandı

Batman
'ın Kozluk Belediyesi, ilçenin en ücra köşesine kadar hizmet ulaştırmaya devam ediyor. Belediye asfalt çalışmalarıyla ilçenin çehresini değiştirmeye devam ediyor. İlçenin giderek büyümesi ve gelişmesinden dolayı yeni yollar açılıyor. Açılan bu yollar kısa sürede asfaltlandı. Komando Mahallesi'nde ve Tepecik Mahallesi'nde sürdürülen asfaltlama çalışmaları ile mahalle araları altyapıları yapılarak yollar sıcak asfalt ile kaplandı. AK Partili Kozluk Belediye Başkanı M. Veysi Işık, çalışmaları yerinde inceleyerek bilgi aldı ve ilgili birim müdürlerine çalışmaların hızlandırılması konusunda talimatlar verdi. Kenar mahallerde 7 merkezde yeni açılan bir çok yol ile beraber 20 kilometre asfalt serimi tamamlandı.