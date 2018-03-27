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Günü etkinliği

Günü dolayısıyla Özel İbrahim Yücel Okullarında, söyleşi programı düzenlendi.

İHA Karadeniz - Doğu Anadolu Haberleri
Giriş Tarihi: 27.3.2018 16:40
27 Mart Dünya Tiyatrolar Günü etkinliği

Okul kampüsünde Tiyatro Topluluğu tarafından gerçekleştirilen Günü söyleşisine Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Öğretim Görevlisi ve aynı zamanda ses sanatçısı Orçun Akgün ile Sinema eğitmeni ve tiyatro yazarı Hakan Yağız Bozdemir katıldı.

Oldukça keyifli geçen söyleşi programında öğrenciler tiyatro ile ilgili merak ettikleri her şeyi konuklara sordu. Söyleşi sonunda ise Orçun Akgün, öğrencilerin yoğun isteği üzerine seslendirdiği eseri ile keyifli anlar yaşattı.

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27 Mart Dünya Tiyatrolar Günü etkinliği
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