Bulanık'ta 15 Temmuz şehitleri anısına fidan dikildi

Bulanık ilçesinde düzenlenen törenle 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Ormanı'na fidan dikimi yapıldı. İlçeden yaklaşık 10 kilometre uzaklıktaki Nazik Gölü mevkiinde kurulan 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Ormanı'nda 249 şehidin adına fidan dikimi gerçekleştirildi. Programda bir konuşma yapan AK Parti Muş Milletvekili Mehmet Emin Şimşek, 15 Temmuz darbe girişiminde hainlerin ülkeyi böleceklerini söyledi.

Hainlerin kardeşkanı akıtma peşinde olduklarını ifade eden Şimşek, "Allah'a hamdolsun ki Türkiye'nin her tarafında olduğu gibi liderimizin çağrısı üzerine Bulanık'ın da evlatları o gün şunu dediler; 'biz ülkemizi böldüremeyeceğiz, biz bu bayrağı indirmeyeceğiz, biz bu ezanları susturmayacağız. Canımız pahasına da olsa biz burada hazırız. Şer güçlerine defol' dediler. 30 gün boyunca her kesimden vatandaşımızla meydanları terk etmedik. O şer güçlere defol dedik. Defol da demeye devam edeceğiz. 81 milyonun kardeşliğini büyüteceğiz" dedi.

Muş Valisi Aziz Yıldırım ise, Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in bir hadisi olduğunu (SAV) hatırlatarak, "Bildiğiniz gibi Peygamber Efendimiz (SAV) bir hadisi şerifinde 'kıyametin kopacağını bilseniz bile elinizdeki fidanı dikiniz' diye buyurmuşlardır. Bu çevremizi yeşillendirmeye, bir fidanın toprakla buluşturulmasının ne kadar kıymetli olduğunu belirten bir Hadis-i Şerif'tir.

Yine Fatih Sultan Mehmet Han 'ormanlarımızdan bir ağaç kesenin başını keserim' diye ferman buyuruyor. Bugünün dünyasında görüyoruz ki ağaç yetiştirmek; toprağımızı, vatanımızı korumanın başka bir yolu. Vatanı, ülkeyi, devleti askerimizle koruyoruz belki ama toprağımızı ağaç dikmek suretiyle koruyoruz. O yüzden her müsait olan yere mutlaka ve mutlaka ağaç dikmeli, çevremizi yeşillendirmeliyiz" diye konuştu.

