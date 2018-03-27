Düzce’de okuma yazma bilmeyen kalmayacak

Kursu ziyaret eden Vali Dr. Zülkif Dağlı, kadınlara "Siz yeter ki okumak isteyin biz ne gerekiyorsa yaparız" diyerek Düzce'de okuma yazma bilmeyen hiç kimsenin kalmayacağını belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde başlayan okuma yazma seferberliği Düzce'de de tam hızla devam ediyor. Köylerde ve mahallelerde açılan kurslara özellikle kadınlar büyük ilgi gösteriyor.

Vali Dr. Zülkif Dağlı, Kutlu Köyünde Okuma Yazma Kursunu ziyaret etti. Kursiyerlerin okuma yazma öğreniminden dolayı yaşadıkları heyecana ortak olan Vali Dağlı, okuma yazma kurslarına duyulan büyük ilgiden dolayı çok memnun olduğunu ifade etti.

İl Milli Eğitim Müdürü Murat Yiğit ile birlikte okuma yazma kursunu ziyaret eden Vali Dağlı, Bu güne kadar il genelinde açılan kurslarda 2400 kursiyerin okuma yazma öğrendiğini söyledi, en kısa sürede 10 bin kursiyere açılan kurslarla okuma yazma öğretileceğini belirtti. Vali Dağlı, "İlimizde okuma yazma bilmeyen kimse kalmayacak" dedi.

Okuma yazma öğrenecekleri için çok mutlu olduklarını söyleyen kadınlar, başta Cumhurbaşkanı olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ettiler. Bu yaşta okuma yazma öğrenecekleri için de çok heyecanlı olduklarını dile getirdiler.

Vali Dağlı, kursiyer kadınlarla sohbet ederken, okuma yama öğrenmenin günlük hayatta işlerini yürütürken çok faydalı olacağını söyledi, "Yeter ki okumak isteyin biz ne gerekiyorsa yaparız" ifadelerinde bulundu.

