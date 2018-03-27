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Pompalı tüfekle rastgele ateş açan şahıs polisten kaçamadı

’un Bafra ilçesinde pompalı tüfekle rastgele sağa sola ateş açan şahıs kovalamaca sonunda yakalandı.

İHA Karadeniz - Doğu Anadolu Haberleri
Giriş Tarihi: 27.3.2018 09:02
Pompalı tüfekle rastgele ateş açan şahıs polisten kaçamadı

Olay, Altınyaprak Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.K.(21) pompalı tüfekle Yuvam 5. Sokak'ta rastgele ateş etti. Pompalı tüfekle ateş açan A.K. arkadaşı E.K.'nin(19) kullandığı le olay yerinden birlikte kaçtı. Tüfek seslerini duyan mahalle sakinleri durumu polise bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen sivil ekipler yaptıkları aramada kaçan şahısları -Sinop karayolu yeni hastane kavşağından Bafra istikametine seyir halindeyken önünü keserek yakaladı. Elektrikli bisikleti kullanan E.K. ve pompalı tüfekle ateş açan A.K. tüfekle birlikte gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıslardan A.K.'nin 1.90 promil alkollü olduğu tespit edildi. Olay yeri ekipleri Yuvam 5. Sokak'ta yaptıkları incelemede 3 adet boş, 1 adet de patlamamış dolu fişek buldu.

Olayla ilgili inceleme sürüyor.

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Pompalı tüfekle rastgele ateş açan şahıs polisten kaçamadı
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