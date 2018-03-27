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Sobadan çıkan kıvılcım sonucu iki ev kullanılamaz hale geldi

’da sobadan çıktığı tahmin edilen sonucunda iki ev, çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

İHA Karadeniz - Doğu Anadolu Haberleri
Giriş Tarihi: 27.3.2018 17:15
Sobadan çıkan kıvılcım sonucu iki ev kullanılamaz hale geldi

Edinilen bilgiye göre, 'da İsmailbey Mahallesi Kandil Sokak'ta 'a ait evde sobadan sıçrayan kıvılcımlar nedeniyle çıktı. Çıkan yangın ahşap evi bir anda sararken yanda bulunan 'a ait evde alev aldı. Yangın esnasında evde bulunan Kamil Uçar ve eşi Fadime Uçar, mahallelinin yardımıyla evden çıkarıldı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi, orman arasözleri ile ambulans sevk edildi. Yangın sonrası çıkan dumandan etkilenen ev sahibi Kamil Uçar ve eşi Fatma Uçar, olay yerinde bekleyen 112 Acil Servis ekiplerince Kastamonu Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kastamonu Belediyesi itfaiye ekipleri ve mahalleli, yangını söndürebilmek için adeta seferber oldu. Emniyet güçlerinin yoğun güvenlik önlemi aldığı yangın, yaklaşık 2 saatlik çalışmanın ardından tamamen kontrol altına alındı. Yangında iki evde büyük oranda maddi hasar oluşurken, kullanılamaz hale geldi.

Öte yandan, mahalleli yangında dumandan etkilenen diğer evin sahibi Mehmet Uçar ve itfaiye ekiplerine ayran ikram etti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Sobadan çıkan kıvılcım sonucu iki ev kullanılamaz hale geldi
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