Taşköprü Belediye Başkanı Arslan, öğretmenlerle bir araya geldi

Taşköprü Belediyesi Kültür Merkezi'nde gerçekleşen toplantıya Taşköprü Belediye Başkanı Hüseyin Arslan, AK Parti Taşköprü İlçe Başkanı Hüseyin Erol, Taşköprü İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Kapucuoğlu ile ilçede görev yapan çok sayıda öğretmen katıldı.

Belediye projelerini anlatan slayt gösterisinin ardından toplantıda konuşan Taşköprü Belediye Başkanı Hüseyin Arslan, Belediye Başkanı olduğu günden bu tarafa ilçede yaptığı çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Arslan, "Taşköprü ilçemizde yapılan projelerin birçoğu faaliyeti geçti, ilçemizin en büyük eksiklerinden biri olan doğalgazın ilçemize gelmesinden dolayı ise mutluluk içerisindeyiz. İlçemizin diğer eksiklikleri ise tamamlanmak üzere, Taşköprü'nün doğal kaynaklı içme suyu ihtiyacını karşılayacak olan Hasanlı Göleti içme suyu projesi ve iş imkânı konusunda bir diğer ihtiyacımız olan Taşköprü Organize Sanayi Bölgesi'nde hızla sona yaklaşılıyor. Organize Sanayi Bölgesi'nin alt yapısını tamamladık. Kısa süre içerisinde yer tahsislerini gerçekleştireceğiz. Konferans ve aktivite anlamında ise büyük eksikliğimiz olan Kültür Merkezimiz faaliyete geçti. Çocuklarımıza ve yetişkinlerimize yönelik faaliyetlerimiz artarak devam edecek" dedi.

Eğitim camiasının kendileri için büyük önem arz ettiğini belirten Başkan Arslan, öğretmenlerin fikirlerinin kendileri için önemli olduğunu söyledi. Belediye Başkanı Hüseyin Arslan'ın öğretmelerin sorularını cevaplamasının ardından program sona erdi.

