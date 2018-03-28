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Adilcevaz’da okullar arası turnuvası

’in Adilcevaz İlçe Müdürlüğü tarafından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla turnuvası düzenlendi.

İHA Karadeniz - Doğu Anadolu Haberleri
Giriş Tarihi: 28.3.2018 11:05
Adilcevaz’da okullar arası futbol turnuvası

Adilcevaz Şehir Stadyumunda gerçekleştirilen ve İlçe Müdürü Yavuz Beşkardeş'in vuruşu ile başlayan açılış maçı renkli anlara sahne oldu. İlçe merkezi ve köylerden 20 okulun katıldığı turnuva kapsamında minikler hem spor yapmanın hem de yeni arkadaşlıklar kurmanın mutluluğunu yaşayacak.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Yavuz Beşkardeş, eğitim öğretimin yanı sıra sosyal ve kültürel manada da öğrencilerin birikimlerini ortaya çıkarmak için bu tür etkinlikler düzenlediklerini söyledi. Beşkardeş, "Milli Egemenlik Turnuvası ile amacımız çocuklarımıza hem millî şuuru aşılayıp hem de bedenen gelişimlerine katkı sunmaktır. Bu bağlamda bu turnuvada emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Turnuvanın açılış maçında Kavuştuk Köyü Ortaokulu ile Süphan Köyü Ortaokulu takımları karşı karşıya geldi. Çekişmeli mücadelenin yanı sıra sportmenliğin ön planda olduğu maçta, Kavuştuk Köyü Ortaokulu rakibini 3-1 yenerek bir üst tura çıktı.

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Adilcevaz’da okullar arası futbol turnuvası
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