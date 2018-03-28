Adilcevaz’da örnek ceviz bahçesi kuruldu

Bitlis Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü tarafından uygulan proje kapsamında, Bitlis ve ilçelerinde meyveciliğin geliştirilmesi amacıyla ilçede yetiştirilen aşılı ve sertifikalı olan Adilcevaz13 ve Kazankaya ceviz çeşitlerinden 20 dönümlük araziye 270 fidan dikimi gerçekleştirildi. Adilcevaz Belediye Başkanı Necati Gürsoy, ilçenin tarım ve turizm ile kalkınacağını ifade ederek, "Belediye olarak geçen yıl ilçemizde 24 aileye beşer dönümlük kapama ceviz bahçeleri kurduk. Adilcevaz'ın tek kurtuluşu tarım ve hayvancılıktır. Bu nedenle ilçemiz ekonomisi için ceviz daha ön plandadır. Bizim amacımız burada doğan insanımızı başka yerlere gitmeden burada doyurmaktır. Bu nedenle ilçemizde işsizlik sorununun çözümüne yönelik çalışmalar yürütüyoruz. Bu sene ilçemizde cevizden önemli bir gelir elde ettik ve bununda ilçemiz ekonomisine önemli oranda katkısı oldu. Hemşehrilerimizi bu işe yöneldikleri için kutluyorum ve bu işte emeği, katkısı olan herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Bitlis Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Fatih Asak ise, proje kapsamında il genelinde 15 bin ceviz fidanını toprakla buluşturacaklarını söyledi. Asak, Bahçedere köyünde 20 üreticinin bir araya gelerek kapama ceviz bahçeleri oluşturduğunu ifade ederek, "Bitlis Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğünce Bakanlığımıza sunduğumuz proje kapsamında meyveciliği geliştirme projesini ilimizde uygulamaya başladık. Adilcevaz ilçemizde tescillenmiş ve sertifika almış Adilcevaz13 ve Kazankaya ceviz çeşitlerimizle ilimizdeki birçok alanı ceviz bahçeleri tesisi ile buluşturuyoruz. Projemiz iki aşamalı projedir. Bunlardan biri diğer altı ilçemizde 2 dekar ve üzeri toplamda 500 dekarlık bir ceviz bahçesi tesisleri kuracağız. Adilcevaz ilçemizin Bahçedere köyünde ise, 'üretimde hep beraberiz' projesi kapsamında 500 dekarlık kapama ceviz bahçesi kurduk. Bunun yanında yaptığımız proje kapsamında üreticilerimize Bakanlığımızın kırsal kalkınma hibeleri projesi kapsamında yüzde 50 hibeli damlama ve basınç sulama sistemleri desteğini de vermiş olacağız. Aynı zamanda yine ihata giderlerinin ödeneği de valiliğimiz ve il özel idaremiz tarafından karşılanmış olacak. Böylece Adilcevaz ilçemizdeki Kazankaya ve Adilcevaz13 ceviz çeşitlerimiz ile modern ceviz bahçeleri kurmuş olacağız. Sadece bu köyümüzde 20 üreticimiz bir araya gelerek hep beraber üretimimizi gerçekleştirmiş olduk. Amacımız bundan sonraki yıllarda bu projenin artarak devam ettirmek. İnşallah memleketimize hayırlı olacağını ümit ediyorum" diye konuştu.

Düzenlenen programa Adilcevaz Kaymakamı Arif Karaman, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yavuz Beşkardeş, Veteriner Hekim Feyyaz Beşkardeş, Bahçedere Köyü Muhtarı Kasım Koyuncu ve ceviz üreticileri de katıldı.

