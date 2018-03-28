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Adilcevaz’da başladı

’in Adilcevaz Belediyesi, havaların ısınmaya başlamasıyla birlikte yol yapım ve parke taşı döşeme çalışmalarına başladı.

İHA Karadeniz - Doğu Anadolu Haberleri
Giriş Tarihi: 28.3.2018 11:00
Adilcevaz’da yol yapım çalışmaları başladı

Belediye Başkanı Necati Gürsoy, muhtarlarla birlikte yapılan çalışmaları yerinde inceledi. Başkanı Gürsoy, göreve geldikleri günden itibaren ilçede 200 bin metrekare kilitli parke döşemesi yaptıklarını söyledi. İlçenin önemli sorunlarından biri olan yol problemini bu yıl içerisinde tamamen çözeceklerini ifade eden Başkan Gürsoy, "İlçemizin en önemli sorunlarının başında gelen yol sorununu çözmek amacıyla başlatmış olduğumuz kapsamında 200 bin metrekare kilitli parke döşeme çalışması yaptık. Bu yıl inşallah bozuk olan tüm yollarımıza 120 bin metrekare civarında parke taşı döşemesi yaparak, ilçemizde yol sorununu tamamen çözmüş olacağız. Aynı zamanda yine bu sene ilçemizin en önemli sorunlarından biri olan sorununu da çözmek için çalışmalarımıza başlayacağız. İlçemizin içme suyu yeterli değil, bu nedenle 30 sene sonraki nüfusun bile içme suyu ihtiyacını karşılayabilecek şekilde isale hattı ve su depolarını tamamen yenileceğiz. Bu çalışmanın projelerini bitirdik ve ilçemizin tüm mahallelerine paket arıtmasını yaparak hemşehrilerimize daha sağlıklı ve yeterli içme suyunu vereceğiz. Bu sene ilçemiz için önemli projelerin hayata geçirileceği bir yıl olacak. Ekibimizle birlikte bu güzel ilçenin güzel insanlarına hizmet etmek için çalışmalarımızı aralıksız sürdürmeye devam edeceğiz" dedi.

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Adilcevaz’da yol yapım çalışmaları başladı
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