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Ankara’da tanıtılacak

Valiliği ile Ağrı Kültür Dernekleri Federasyonu’nun organizasyonluğunda 12-15 Nisan 2018 tarihleri arasında, Ankara Atatürk Kültür Merkezi’nde, “1.Ağrı Tanıtım Günleri” etkinliği düzenlenecek.

İHA Karadeniz - Doğu Anadolu Haberleri
Giriş Tarihi: 28.3.2018 15:29
Ağrı Ankara’da tanıtılacak

Valisi Süleyman Elban başkanlığında toplanan tertip komitesi, Ağrı'nın tanıtımı için yapılması gereken ön hazırlıkları konuştu. Yapılan hazırlıklar hakkında bilgi veren Vali Elban, "Bu güne kadar Ağrı ili böyle bir etkinliğin içine girmemişti. Ağrı Dağı, İshak Paşa Sarayı, Ahmed-i Hani Türbesi, Diyadin Kaplıcaları, Nuh'un Gemisi'nin İzi, Balık Gölü, Hamur Kümbeti, Toprakkale Cami ile bir kültür şehri niteliği taşıyor. Dolayısı ile Ağrı'nın tarihi ve geleneksel kültüründe yer tutmuş değerlerinin tanımı, bizim için önem arz ediyor. Ankara'da bizde varız diyebilmek için güzel bir tanıtım etkinliği düzenleyeceğimize inanıyorum. Bu vesile ile 12-15 Nisan tarihleri arasında, Ankara'da yaşayan herkesi, bu tanıtım etkilimize davet ediyorum " dedi
Konuşmalar sonrasında, Ağrı Dernekler Federasyonu yetkilileri tarafından katılımcılara "1.Tanıtım Günleri" etkinliğine dair bilgilendirme sunumu yapıldı.

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Ağrı Ankara’da tanıtılacak
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