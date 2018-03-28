Ağrı’da kira gelirlerinin beyan süresi uzatıldı

Defterdar Mehmet Tural tarafından yapılan açıklamada, "Bilindiği üzere 2017 yılında elde edilen kira gelirleri (Gayri Menkul Sermaye İradı) Yasal Beyan Süresi 26 Mart mesai saati bitiminde ve İnternet Vergi Dairesinde saat 23:59' da sona ermekte idi. Ancak Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığınca Kanunun verdiği yetkiye istinaden Beyanname verme süresi 02 Nisan tarihi mesai bitimi ile İnternet Vergi Dairesi'nde saat 23:59'a kadar uzatılmıştır" ifadelerini kullandı.

Tural, "Mükelleflerimizin yapılacak denetimlerde herhangi bir cezaya muhatap olmamaları, mağduriyet yaşamamaları bakımından işyeri ve mesken kira gelirlerini belirtilen süre içinde gerçek duruma uygun, tam ve doğru olarak beyan etmeleri, tahakkuk eden tutarları peşin veya 1. taksitini yatırmaları büyük önem arz etmektedir" şeklinde konuştu.