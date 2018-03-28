Ahlat'ta ‘27 Mart Dünya Tiyatrolar Günü’ kutlandı

Ahlat Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü Ertuğrul Gazi Konferans Salonunda Selçuklu İlköğretim Okulu tarafından düzenlen program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Daha sonra okulun Türkçe öğretmeni Turgay Demir tarafından günü anlam ve önemini belirten bir konuşma yapıldı.

Katılımcılara geçmişten günümüze tiyatro konulu sinevizyon sunumu izletilmesinin ardından okul öğrencileri tarafından oynanan hoşgörü, fedakarlık, empati ve vatanseverlik konulu piyesler izleyenlerin büyük beğenisini kazandı.

Program çekilen toplu hatıra fotoğrafıyla sona erdi. Düzenlenen programa İlçe Milli Eğitim Müdürü Mutluk Özden, bazı kurum amirleri, okul müdürleri ile öğrenci ve vatandaşlar katıldı.

