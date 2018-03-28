Amasya merkezli 4 ildeki uyuşturucu operasyonu

Merzifon Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince 3 aylık teknik ve fiziki takibin ardından uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 22 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan 4'ü savcılıktaki ifadelerinin ardından salıverildi. Mahkemeye çıkartılan zanlılardan ise 16'sı tutuklandı, 2'si de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Amasya'nın Merzifon ilçesi merkez olmak üzere İstanbul, Samsun ve Bursa'da 20 Mart'ta düzenlenen eş zamanlı operasyonda 22 şüpheli gözaltına alınmıştı.