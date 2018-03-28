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'da şehitlerin adını taşıyan okullara şehit köşesi

’nın Suluova ilçesinde şehitlerin ismini taşıyan 4 okulda şehit köşesi oluşturuldu.

İHA Karadeniz - Doğu Anadolu Haberleri
Giriş Tarihi: 28.3.2018 11:45
Amasya'da şehitlerin adını taşıyan okullara şehit köşesi

Şehit Yüzbaşı Alper Kalem, Şehit Asteğmen Metehan Atmaca, Şehit Uzman Çavuş Osman Karakuş ile Şehit Uzman Çavuş Hüseyin Düzenli'nin isimlerini taşıyan okullardaki şehit köşeleri, Vali Dr. Osman Varol, İl Jandarma komutanı Albay Selami Akşit ve aileleri tarafından açıldı.

Vali Varol, şehitlerin isimlerinin yaşatıldığı okullarda, kahramanlıklarını anlatan köşelerin açılmasının çocuklara ilham vereceğini söyledi. Adnan Menderes Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde toplu açılış töreninde Z - kütüphaneler ile Suluova Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfının yeni hizmet binası ile aşevinin de açılışını gerçekleştiren Varol, Kaymakam Dr. Vural Karagül'den bilgiler aldı.

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Amasya'da şehitlerin adını taşıyan okullara şehit köşesi
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