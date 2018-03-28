Anne oğul aynı üniversitede okuyor

Altınordu ilçesine bağlı Subaşı Mahallesi Muhtarı Merve Nuray Karakaya, mesleğini, okumuş bir birey olarak devam ettirmek isteyince, 2016'da, güvenlik görevlisi 26 yaşındaki oğlu İhsan ile üniversite sınavına girdi. Anne oğul, Ordu Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu'nda Yerel Yönetimler Bölümü'nü kazandı.

Evdeki anne oğul ilişkisini bozmayan, okulda ise birbirlerine arkadaş gibi davranan Nuray ve İhsan Karakaya, derslerine beraber çalışarak eğitimlerini sürdürüyor.Yerel Yönetimler Bölümü 2. sınıf öğrencisi Merve Nuray Karakaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, oğluyla beraber öğrenci olduğu için duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Okumayı çok sevdiğini ve bu nedenle üniversite bitirmeyi hedeflediğini anlatan Karakaya, "Muhtarlık görevi yürütüyorum. Boş kalan zamanlarımda okumayı çok seviyorum. Hem oğluma destek olmak hem de okumak adına üniversiteye başladım. Okumuş bir muhtar olmayı çok istiyordum. Oğlumla birlikte üniversiteyi kazandık ve aynı bölümü tercih ettik. Ben ona, o bana destek oluyor, birlikte okuyoruz." dedi.

Karakaya, ilk zamanlarda bu duruma öğretmenlerin de şaşırdığını belirterek, "Sınıftaki arkadaşlarım benim çocuklarımın yaşlarında ancak okulda hepsi arkadaşım oluyor. İlk önce onlar da yadırgadı, tuhaf karşıladı. Ben onlara uyum sağladım, onlar da beni bir abla gözüyle gördü." diye konuştu.

Oğluyla arkadaşlık konusunda sıkıntı yaşamadıklarına işaret eden Karakaya, şunları kaydetti:

"İhsan, evde oğlum. Anne oğul ilişkimiz var ama oğlumla arkadaş gibiyiz. Okulda da arkadaşlık konusunda sıkıntı çekmedik. Okulda ilişkimiz arkadaşlık seviyesinde geçiyor. Burada arkadaş ortamında, benim oğlum gibi değil, arkadaş gibiyiz. O arkadaşlarıyla ilgilenir, benim de arkadaşlarım var. İlişkimiz de normal okul seviyesinde devam ediyor."

"BEN DAHA ÇALIŞKAN BİR ÖĞRENCİYİM"

Kendisinin daha çalışkan bir öğrenci olduğunu dile getiren Karakaya, "Kendimizi öğrenci kategorisine koyarsak ben daha çalışkanım, daha başarılıyım. Çünkü belli bir yaşa geldiğim için okumanın zevkini biliyorum, okumanın tadını anladım. Geçmişte yapamadığım şeyi şimdi yapmak istiyorum. O yüzden daha azimliyim diyebilirim." ifadelerini kullandı.

Karakaya, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan tarafından başlatılan okuma yazma seferberliğinin önemine dikkati çekerek, okumanın yaşı olmadığını söyledi.

Merve Nuray Karakaya, eşinin okuma konusunda kendisine destek olduğunu ve bu bölümü bitirince yeni bir bölüm daha okumak istediğini kaydetti.

İHSAN KARAKAYA: "ANNEM ÖRNEK ALINACAK BİR ÖĞRENCİ"

ihsan karakaya ise okulun ilk zamanlarında bu durumun, çevresindekiler tarafından ilginç karşılandığını anlattı.

Annesiyle beraber okumanın avantajını yaşadığını aktaran Karakaya, "Annem derslerimde bana faydalı oluyor. Beraber ders çalışabiliyoruz. Bu da benim açımdan güzel oldu. Annem sayesinde güzel ders çalışıyoruz. Bilgi alışverişinde bulunuyoruz." dedi.

Karakaya, okul sayesinde annesiyle birlikte sosyal faaliyetlerinin de arttığına dikkati çekerek, "harıl harıl" çalışan annesinin, örnek alınacak bir öğrenci olduğunu düşündüğünü dile getirdi.

Mahalledeki arkadaşlarının ilk etapta kendisiyle şakalaştığını ifade eden Karakaya, "Okul arkadaşlarım ilk başta inanmadı. Hala da inanmayanlar var. 'Annen mi' diye soranlar oluyor. Çünkü annem daha genç. İlk tepkiler güzel oldu." diye konuştu.