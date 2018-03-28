Artvin'de 5. Geleneksel Kar Şenliği renkli görüntülere sahne oldu

2200 rakımlı Atabarı Kayak Merkezi'nde yapılan 5. Geleneksel Kar Şenliği'nde üniversite bünyesinde değişik bölümlerinde eğitim gören yaklaşık 700 öğrenci çalan müzikler eşliğinde kar üzerinde horonlar oynayarak sınavlar öncesi stres attı. Kayak pistinde yeterince kar olmaması nedeniyle öğrencilerin kayak yapmalarına izin verilmezken, kar voleybolu, kardan heykel yapma yarışları gibi etkinliler düzenlendi.

Cami, boğa, tank, kaplumbağa, timsah, ejderha gibi değişik kardan heykellerin yapıldığı etkinlikte Zeytin Dalı Harekâtı'na ilişkinin görsellerin de yer alması dikkat çekti. Bölgede güvenliği sağlayan jandarma ekipleri de Afrin mesajı içeren kardan heykelleri yapan öğrencilerle fotoğraf çektirerek Afrin harekâtında görev yapan Mehmetçiğe selam gönderdiler.

Kar şenliğini 5 yıldır geleneksel olarak düzenlediklerini ifade eden Artvin Çoruh Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Tilki, üniversite olarak farklı etkinliklerle öğrencileri bir araya getirmeye çalıştıklarını söyledi.

Tilki, "Bu yılda 650 öğrencimizle kar şenliğimizi yapıyoruz. Artvin Şehir merkezine 15 kilometre uzaklıkta Mersivan Dağında 2 bin 200 metrede çam ormanlarının arasında doğayla iç içeyiz. Artvin doğa cenneti bir kent. Mart ayının sonunda bile kar şenliği yapabiliyoruz. Öğrencilerimize Artvin'in doğa zenginliğini tanıtıp yaklaşan sınavlar öncesi öğrencilerimize bir motivasyon olsun diye bugün buradayız" dedi.