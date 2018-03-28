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’de : 2 yaralı

’de meydana gelen nda yaralanan iki kişinin sanatçı Resul Dinar’ın anne ve babası olduğu, tedavilerinin hastanede devam ettiği belirtildi.

AA Karadeniz - Doğu Anadolu Haberleri
Giriş Tarihi: 28.3.2018 15:40
Artvin’de trafik kazası: 2 yaralı

Edinilen bilgiye göre, dün gece motosikletle 'in Arhavi ilçesinden Hopa'ya giden Osman-Meliha Dindar çifti, yoldaki kaya parçalarına çarptı.

Motosikletin devrildiği kazada sürücüsü Osman ve eşi Meliha Dindar yaralandı.

112 Acil Servis ekiplerinin müdahalesinin ardından Osman Dindar Hopa Devlet Hastanesine eşi Meliha Dindar da Rize Recep Tayyip Erdoğan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Sanatçı Resul Dinar'ın anne babası olduğu öğrenilen yaralıların tedavilerinin sürdüğü belirtildi.

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Artvin’de trafik kazası: 2 yaralı
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