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Binlerce çiçek toprakla buluşuyor

Belediyesi, kent merkezinde bulanan refüj, kaldırım ve parklara çiçek dikimi çalışmaları devam ediyor.

İHA Karadeniz - Doğu Anadolu Haberleri
Giriş Tarihi: 28.3.2018 09:11
Binlerce çiçek toprakla buluşuyor

Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü bünyesinde bulunan seralarda yetiştirilen yaklaşık 1 milyon çiçeğin 250 bini bahar aylarında toprakla buluşturulacak. Geri kalan 750 bin çiçek ise yaz aylarında ekilecek.

Konu hakkında bir açıklama yapan Başkanı Cemalettin Başsoy, "Şehir genelinde yüz binlerce çiçek fidesini toprakla buluşturmayı hedefliyoruz. Bu çiçeklerin tamamını kendi personelimizle, kendi seralarımızda ürettik. Hemşehrilerimizin de desteğiyle büyük çalışmalara imza atacağız ve gerçekleştirilen çalışmalar ile Erzincan'ı dünyanın en yeşil kentlerinden biri haline getireceğiz. Bu amaçla yapımına başladığımız Parkı ve 15 Temmuz Anıt Parkında çalışmalarımız hızla devam ediyor. " dedi.

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Binlerce çiçek toprakla buluşuyor
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