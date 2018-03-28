Binlerce çiçek toprakla buluşuyor

Erzincan Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü bünyesinde bulunan seralarda yetiştirilen yaklaşık 1 milyon çiçeğin 250 bini bahar aylarında toprakla buluşturulacak. Geri kalan 750 bin çiçek ise yaz aylarında ekilecek.

Konu hakkında bir açıklama yapan Erzincan Belediyesi Başkanı Cemalettin Başsoy, "Şehir genelinde yüz binlerce çiçek fidesini toprakla buluşturmayı hedefliyoruz. Bu çiçeklerin tamamını kendi personelimizle, kendi seralarımızda ürettik. Hemşehrilerimizin de desteğiyle büyük çalışmalara imza atacağız ve gerçekleştirilen çalışmalar ile Erzincan'ı dünyanın en yeşil kentlerinden biri haline getireceğiz. Bu amaçla yapımına başladığımız Binali Yıldırım Parkı ve 15 Temmuz Anıt Parkında çalışmalarımız hızla devam ediyor. " dedi.

