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Çaldıran’da ‘Erkan Yaşta Evlilik’ semineri

’ın Çaldıran ilçesinde ‘Erkan Yaşta Evlilik’ semineri verildi.

İHA Karadeniz - Doğu Anadolu Haberleri
Giriş Tarihi: 28.3.2018 10:20
Çaldıran’da ‘Erkan Yaşta Evlilik’ semineri

Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğüne bağlı Çaldıran Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü tarafından verilen seminer büyük ilgi gördü. Kuruluş Müdürü Mehmet Selim Yanar ve personellerin de katıldığı seminer, Fatih Mahallesi'nde bulunan Sosyal Hizmet Merkezi'nde Sosyolog Erkan Bayram tarafından verildi. Seminerde 'çocuk nedir? Erken yaşta evlilik nedir? Dünyada, Türkiye'de, Van'da ve Çaldıran'da erken yaşta evlilik oranları ile erken yaşta evliliğin nedenleri ve sonuçları' anlatılarak karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.

Seminerin sonunda 'Erken Yaşta Evliliğin' çözümüne yönelik tartışmalar yapılarak, vatandaşlara çeşitli ikramlarda bulunuldu.

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Çaldıran’da ‘Erkan Yaşta Evlilik’ semineri
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