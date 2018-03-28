Çaldıran’da ‘Erkan Yaşta Evlilik’ semineri

Van Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğüne bağlı Çaldıran Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü tarafından verilen seminer büyük ilgi gördü. Kuruluş Müdürü Mehmet Selim Yanar ve personellerin de katıldığı seminer, Fatih Mahallesi'nde bulunan Sosyal Hizmet Merkezi'nde Sosyolog Erkan Bayram tarafından verildi. Seminerde 'çocuk nedir? Erken yaşta evlilik nedir? Dünyada, Türkiye'de, Van'da ve Çaldıran'da erken yaşta evlilik oranları ile erken yaşta evliliğin nedenleri ve sonuçları' anlatılarak karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.

Seminerin sonunda 'Erken Yaşta Evliliğin' çözümüne yönelik tartışmalar yapılarak, vatandaşlara çeşitli ikramlarda bulunuldu.