Erzincan'da buzağı kayıpları aşı ile önlenecek

Erzincan İl Özel İdaresi tarafından desteklenen kampanya kapsamında imzalanan sözleşmeye Erzincan İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Murat Şahin ve Erzincan Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Yaşar Faruk Günay imza attılar. İmza töreninde konuşan Erzincan İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Murat Şahin, ülkemiz hayvancılığının kalkınmasında buzağı ölümlerinin önlenmesinin büyük önem taşıdığını söyledi. İl Müdürü Şahin konuşmasında "Bilindiği üzere 2018 yılı Bakanlığımız tarafından Buzağı Yılı olarak ilan edilmiştir. Başta Sayın Bakanımız olmak üzere Bakanlığımızın tüm birimleri bu konuda önemli çalışmalara imza atmaktadırlar. Biz de Erzincan'da Valimiz ve Erzincan İl Özel İdaresinin destekleri ile Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği ile işbirliği içerisinde bir aşılama kampanyası başlatıyoruz. Kampanya kapsamında Erzincan genelinde 8-9 aylık gebe düvelerin aşılaması yapılacaktır. İl genelinde yaklaşık 13 bin hayvanımız Erzincan Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği ekipleri tarafından aşılama kampanyasına dahil edilecektir. Kampanyaya destek sağlayan Valimize, Erzincan İl Özel İdaresine ve Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliğimize teşekkür ediyorum" dedi.

Erzincan Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Yaşar Faruk Günay ise Erzincan'da büyükbaş hayvancılığının geliştirilmesi amacıyla yaptıkları çalışmalara bir yenisini daha eklediklerini kaydederek, "Birlik olarak buzağı ölümlerinin önlenmesi amacıyla gerçekleştirilen kampanya kapsamında elimizden gelen tüm gayreti gösteriyoruz. Amacımız Erzincanlı yetiştiricilerin kayıplarını en aza indirmektir. Kampanyaya destek sağlayan Valimize, Erzincan İl Özel İdaresine, Erzincan Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğümüze şükranlarımı sunuyorum" dedi.