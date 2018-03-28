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tiyatroda bölge şampiyonu

Gençler arası Tiyatro Bölge Şampiyonası Erzincan’da yapıldı.

İHA Karadeniz - Doğu Anadolu Haberleri
Giriş Tarihi: 28.3.2018 11:43
Erzurum tiyatroda bölge şampiyonu

birinci olarak Türkiye Finallerine katılma hakkını kazandı. Yakutiye Gençlik Merkezi Tiyatro Topluluğu'nun sahnelediği 'İstila' büyük beğeni topladı.

Erzurum'un gençleri Tiyatro'da bölge şampiyonu oldu.

Gençlik ve 'nın yapmış olduğu Gençler Arası Tiyatro Yarışmaları'nda Bölge Şampiyonası Erzincan'ın ev sahipliğinde yapıldı.
14 ilin katıldığı bölge birinciliğinde 14 oyun sahnelendi. Erzurum GHSİM Yakutiye Gençlik Merkezi Tiyatro Topluluğunun sahneye koyduğu 'İstila' adlı oyun ayakta alkışlanırken, ipi göğüsledi.

Erzurum Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Yakutiye Gençlik Merkezi Gençlik Liderlerinden Fırat Altunok, Tiyatro'da Erzurum olarak bölge şampiyonu olduklarını belirterek, "Burada amaç vatan sevgisini aşılamaktı, bunu başardık" dedi.

Yönetmenliğini Ferhat Raşit Kına'nın yaptığı İstila adlı oyunun yapımcılığını ise Fırat Altunok üstlendi.

Ondört ilin arasından sıyrılarak Bölge Birincisi olan Yakutiye Gençlik Merkezi Tiyatro Topluluğu, 13 Mayıs'ta Ankara'da yapılacak olan Türkiye Finallerinde Erzurum'u temsil edecek.

Erzurum Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Fuat Taşkesenligil de, tiyatro topluluğunu başarısından dolayı kutlayarak, Türkiye finalleri için başarı dileklerini iletti.

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Erzurum tiyatroda bölge şampiyonu
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