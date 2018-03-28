Genç'te Güzel Hutbe okuma yarışması

Genç İlçesi Merkez Yenii Camiinde düzenlenen ve 6 okulun katılımıyla gerçekleşen yarışmada, öğrenciler minbere çıkarak hutbe okudu.

Yarışma sonucunda jüri üyelerinin değerlendirmeleri sonucunda Solhan Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Serhat Öztürk birinci, Bingöl Selahaddin Eyyubi Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Deniz Çağrıbay ikinci, Genç Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Ozan Çakırcı ise üçüncü oldu.

Amaçlarının mesleğe deneyimli ve hazır gençler yetiştirmek olduğunu belirten İl Milli Eğitim Müdürü Kadri Engin, "Bingöl merkez ve ilçelerimizde bulunan 6 Anadolu İmam Hatip Lisesinde eğitim öğren 6 öğrencimizin katılımıyla 'Genç Hatipler Güzel Hutbe Okuma' yarışmasını icra ettik. Amacımız, gençlerimizin bu mesleğe yönelik bilgilerini, birikimlerini, mihrap ve minber deneyimlerini kazandırmak için bu yarışmayı yaptık. Çok güzel bir yarışma oldu, manevi boyu iyi olan bir yarışmaydı. Birinci ile 6'ncı olan öğrencilerimiz arasında cüzi miktarda puan bile fark yoktu. Buda İmam Hatip liseleri, gerek mihrapta, gerek minberde ve gerekse kürsüde kendilerine verilen görevi en iyi şekilde ifa edeceklerini gösteriyor. Bu meslekte deneyimli gençler yetiştirmek için de bu tür yarışmaları düzenlemeye devam edeceğiz" dedi.

Programın sonunda yarışmaya katılan 6 öğrenciye de Kur'an-ı Kerim, çeyrek altın, plaket ve teşekkür belgesi verildi.

Yarışmaya katılan Genç Belediye Başkanı M. Hadi Topraktan, İl Milli Eğitim Müdürü Kadri Engin, İlçe Müftüsü Hanifi Ballı, İlçe Milli Eğitim Müdürü Remzi Dinler, öğrencilere hediyelerini verdi.