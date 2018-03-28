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Genç’te şehitlik köşesi açıldı

'ün Genç ilçesi kaymakamlığında şehitlik köşesi açıldı.

İHA Karadeniz - Doğu Anadolu Haberleri
Giriş Tarihi: 28.3.2018 14:49
Genç’te şehitlik köşesi açıldı

Genç Kaymakamlığında oluşturulan Şehitler Köşesi Kaymakam Hasan Hüseyin Vural, Belediye Başkanı M. Hadi Topraktan, Şehit yakınları ve protokol üyelerinin katılımı ile açıldı.

Şehitler köşesinin açılışı sırasında Şehit yakınları ve protokol üyeleri duygusal anlar yaşadı.

Kaymakam Hasan Hüseyin Vural, "Şehitlerimiz bizlerin daha huzurlu yaşamamız için canlarını hiçe saydılar. Şehitlerimiz Bu vatanın bölünmez bütünlüğü için verdikleri mücadeleden dolayı tekrar anıyor, ruhları şad olsun diyorum. Şehit ailelerimiz sizlerde bizim için büyük bir öneme sahipsiniz. Sizler için elimizden ne geliyorsa yapmaya devam edeceğiz"dedi.

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Genç’te şehitlik köşesi açıldı
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