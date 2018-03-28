Genel Direktör Dalkılınç’dan bakım evine ziyaret

Özel Adatıp Sakarya Hastanesi Genel Direktörü İbrahim Dalkılınç ve Başhekimi Op. Dr. Osman Metin olmak üzere, toplam 9 yönetici ve 2 çalışanıyla birlikte, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Sakarya İl Müdürlüğü'ne bağlı Özel Ada Şefkat Bakımevi'ni ziyaret etti.

Bakımevinde hem tedavi olan hem de hayatlarını burada devam ettiren hastalarla birlikte düzenlenen müzikli toplantıya katılan Adatıp ekibi, bakımevi yetkilileriyle çalışanlarından detaylı bilgi aldı.

Özel Adatıp Sakarya Hastanesi çalışanı Nesim Tarık Özüpek'in mini konser verdiği organizasyonda, Ada Şefkat Bakımevi sakinleri dans ederek ve şarkılar söyleyerek eğlendiler.

