Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Bölgeler Haberleri > Karadeniz - Doğu Anadolu Haberleri > Genel Direktör Dalkılınç’dan bakım evine ziyaret

Genel Direktör Dalkılınç’dan bakım evine ziyaret

Adatıp Hastanesi Genel Direktörü Özel ’ni ziyaret etti.

İHA Karadeniz - Doğu Anadolu Haberleri
Giriş Tarihi: 28.3.2018 15:32
Genel Direktör Dalkılınç’dan bakım evine ziyaret

Özel Adatıp Hastanesi Genel Direktörü ve Başhekimi Op. Dr. Osman Metin olmak üzere, toplam 9 yönetici ve 2 çalışanıyla birlikte, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Sakarya İl Müdürlüğü'ne bağlı Özel 'ni ziyaret etti.

Bakımevinde hem tedavi olan hem de hayatlarını burada devam ettiren hastalarla birlikte düzenlenen müzikli toplantıya katılan Adatıp ekibi, bakımevi yetkilileriyle çalışanlarından detaylı bilgi aldı.

çalışanı Nesim Tarık Özüpek'in mini konser verdiği organizasyonda, Ada Şefkat Bakımevi sakinleri dans ederek ve şarkılar söyleyerek eğlendiler.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Genel Direktör Dalkılınç’dan bakım evine ziyaret
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN