Gülbahar bitkisi, köylülerin gelir kaynağı oldu

Merkeze 60 kilometre uzaklıktaki Yelalan köyünde yaşayanlar, dağlık alanlarda yetişen gülbahar bitkisini toplayıp traktör ve eşek sırtında köylerine getiriyor. Her gün sabah 07.00'de traktör ve eşeklerle gülbahar toplamaya çıkan 70-80 köylü, günde yaklaşık 7-8 ton gülbahar bitkisi toplayıp tüccara satıyor. Köyleri gezerek gülbahar bitkisini satın alan tüccar ise kamyonlarla batı illerindeki pazarlara gönderiyor.



Gülbaharları toplamak için her gün 6 kilometre uzaklıktaki dağlık alanlara gittikleri söyleyen köy muhtarı Suphi Yaşli, köylülerin en büyük gelir kaynağı haline geldiğini söyledi. Yaşli, "Her bahar ayında böyle gider gülbahar getiririz. Toplama işini bıçakla yapıyoruz.

Önce kovalara daha sonra ise filelere dolduruyoruz. Çalışkan birisi 110-120 kilo arasında gülbahar topluyor. Bitkileri topladıktan sonra buraya geliyoruz, toptancılar geliyor ve onlara teslim ediyoruz. Gülbaharın kilosunu 1,5 liradan satıyoruz. Sezon bir ay sürüyor" diye konuştu.



Tüccar Asım Şancı ise satın aldığı ürünü başta İstanbul olmak üzere, Bursa, İzmir, Ankara'ya gönderdiğini belirtti.