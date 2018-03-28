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si, köylülerin gelir kaynağı oldu

'ta ilkbaharda dağlık alanlarda yetişen ve yemeklik olarak kullanılan si, eşek sırtında yerleşim alanına getirildikten sonra kamyonlarla batıdaki illere gönderiliyor.

DHA Karadeniz - Doğu Anadolu Haberleri
Giriş Tarihi: 28.3.2018 11:29
Gülbahar bitkisi, köylülerin gelir kaynağı oldu

Merkeze 60 kilometre uzaklıktaki Yelalan köyünde yaşayanlar, dağlık alanlarda yetişen sini toplayıp traktör ve eşek sırtında köylerine getiriyor. Her gün sabah 07.00'de traktör ve eşeklerle gülbahar toplamaya çıkan 70-80 köylü, günde yaklaşık 7-8 ton gülbahar bitkisi toplayıp tüccara satıyor. Köyleri gezerek gülbahar bitkisini satın alan tüccar ise kamyonlarla batı illerindeki pazarlara gönderiyor.

Gülbaharları toplamak için her gün 6 kilometre uzaklıktaki dağlık alanlara gittikleri söyleyen köy muhtarı Suphi Yaşli, köylülerin en büyük gelir kaynağı haline geldiğini söyledi. Yaşli, "Her bahar ayında böyle gider gülbahar getiririz. Toplama işini bıçakla yapıyoruz.

Önce kovalara daha sonra ise filelere dolduruyoruz. Çalışkan birisi 110-120 kilo arasında gülbahar topluyor. Bitkileri topladıktan sonra buraya geliyoruz, toptancılar geliyor ve onlara teslim ediyoruz. Gülbaharın kilosunu 1,5 liradan satıyoruz. Sezon bir ay sürüyor" diye konuştu.

Tüccar Asım Şancı ise satın aldığı ürünü başta olmak üzere, , , 'ya gönderdiğini belirtti.

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Gülbahar bitkisi, köylülerin gelir kaynağı oldu
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