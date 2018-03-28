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Hizan’da ‘Çanakkale Şehitlerini Anma’ ı

’in Hizan ilçesinde ‘Çanakkale Şehitlerini Anma’ konulu bir düzenlendi.

İHA Karadeniz - Doğu Anadolu Haberleri
Giriş Tarihi: 28.3.2018 10:56
Hizan’da ‘Çanakkale Şehitlerini Anma’ programı

Hizan Gençlik Merkezinde Fatma Aliye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından düzenlenen , saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı. Günün anlam ve önemini belirten konuşmalardan sonra öğretmen ve öğrenciler tarafından Çanakkale Zaferi ile ilgili şiirler okunup türküler söylendi.
Açıklamalarda bulana okulun Türk dili ve edebiyatı öğretmenlerinden Bayram Seven, "Çanakkale şehitlerinin 103. yıldönümünü anmak üzere burada toplanmış bulunduk. Fatma Aliye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmenleri ve öğrencileri, emeği geçen bütün öğretmenlere ve öğrencilere çok teşekkür ediyorum. Bu program, 103. yıldönümü olan Çanakkale şehitlerimize armağan olsun, ruhları şad olsun, mekanları cennet olsun" dedi.

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Hizan’da ‘Çanakkale Şehitlerini Anma’ programı
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