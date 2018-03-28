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Kanyonda gökkuşağı köprüsü

'un Vezirköprü ilçesinde Altınkaya Barajı üzerindeki Şahinkaya Kanyonu’nu gezenler, doyumsuz bir manzaraya şahit oldular.

İHA Karadeniz - Doğu Anadolu Haberleri
Giriş Tarihi: 28.3.2018 10:15
Kanyonda gökkuşağı köprüsü

Kanyon turuna çıkan ziyaretçiler, aniden başlayan sağanak yağış eşliğinde tura devam ederken kanyon dönüşü baraj üzerinde adeta kemer köprüyü andıran gökkuşağını görünce şaşkına döndüler. Büyüleyici manzara karşısında heyecanlananlar cep telefonlarına sarılarak bu güzel manzarayı görüntülemek istediler. İHA muhabirinin objektifine yansıyan görüntünün baraj üzerinde ilk kez çekildiği belirtildi.

Muhittin Çataloğlu isimli vatandaş, uzun yıllardan beri ziyaretçilere kanyonu gezdirdiğini, böyle bir manzaraya ilk defa rastladığını söyledi. Bu görüntünün kanyonu taçlandırdığını, şanslı ziyaretçilerin doyumsuz bir manzara izlediğini belirten Çataloğlu, bu manzarayı görüntülemenin bir muhabir ve gazeteci becerisi olduğunu söyledi.

Baraj turuna çıkan ziyaretçilerden Bilal Aydın çok güzel bir manzara oluşturan gökkuşağının barajın üzerine yapılmış bir kemer köprüyü andırdığını, bu manzaranın kendileri için bir şans olduğunu belirterek, gökkuşağının kanyon gezilerini taçlandırdığını söyledi.

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Kanyonda gökkuşağı köprüsü
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