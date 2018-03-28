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Karadenizli ünlü sanatçı ’ın annesi yaşam mücadelesini kaybetti

Karadenizli sevilen sanatçı 'ın önceki gün babası ile birlikte motosiklet kazası geçiren annesi tedavi gördüğü Rize Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

İHA Karadeniz - Doğu Anadolu Haberleri
Giriş Tarihi: 28.3.2018 15:38
Karadenizli ünlü sanatçı Resul Dindar’ın annesi yaşam mücadelesini kaybetti

Kaza, önceki akşam saat 20.00 sularında Arhavi-Hopa karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, motosikletleriyle Arhavi ilçesinden Hopa istikametine doğru seyreden Osman Dindar ve eşi , yola düşen kaya parçasını fark edemediler ve kaya parçasına çarpmaları sonucunda motosiklet hâkimiyetini kaybedip yola savruldular.

Kazada motosiklet sürücüsü Osman Dindar ve eşi Meliha Dindar yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hafif yaralanan Osman Dindar Hopa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan Meliha Dindar ise Rize Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Ünlü sanatçının annesi bugün yaşam mücadelesini kaybederek hayata gözlerini yumdu.

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Karadenizli ünlü sanatçı Resul Dindar’ın annesi yaşam mücadelesini kaybetti
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