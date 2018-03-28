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Karayolları ’ın giriş yollarını yapmaya başladı

Karayolları 18. Bölge Müdürlüğü’nce ’ın giriş yollarının asfalt çalışmalarına başlandı.

İHA Karadeniz - Doğu Anadolu Haberleri
Giriş Tarihi: 28.3.2018 16:11
Karayolları Kars’ın giriş yollarını yapmaya başladı

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, lılara verdiği söz üzerine harekete geçen karayolları, İsmail Hakkı Alaca Bulvarı'nda asfalt çalışmalarını başlattı. Karayolları 18 Bölge Müdürlüğü'nce başlatılan ve ilgili firma tarafından yürütülen çalışmayla iş makineleriyle eski yol sökülüyor.

İsmail Alaca Bulvarı'nda başlatılan asfalt çalışması sürücüler arasında da memnuniyetle karşılandı. Karayolları tarafından yapımına başlanan ve yaklaşık gidiş geliş 5 kilometreyi bulan bulvar sıcak asfalt ile kaplanacak. Havaların sıcak ve güneşli geçmesi halinde asfalt çalışmasının kısa sürede tamamlanacağı bildirildi.

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Karayolları Kars’ın giriş yollarını yapmaya başladı
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