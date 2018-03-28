Kaymakam Çetin’den çocuklara seminer

Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Abdülbari Aksoy ile makamında görüşüp çocuklarla ile ilgili bilgiler alan Varto Kaymakamı ve Belediye Başkanı Vekili Mehmet Nuri Çetin, daha sonra müdürlük bünyesindeki evlerde yaşamlarını sürdüren 150 çocuk ile bir araya gelerek "kariyer ve eğitim planlama" semineri verdi. Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğünün konferans salonunda bir araya geldiği çocuklara kaymakamlık mesleğini anlatan Çetin, nasıl kaymakam olduğunu ve çalışan bir kişi için kaymakam veya vali olmanın o kadar zor olmadığını anlattı.Seminer. çocukların sordukları sorulara verilen cevaplarla sona erdi.

Program sonunda açıklamalarda bulunan Kaymakam Çetin, düzenlenen seminerin faydalı geçtiğini belirterek, "Aile ve Sosyal Politikalar Müdürlüğümüzde hayatlarını sürdüren çocuklarımıza, hayatlarına yön verecekleri meslekler konusunda bilgi verdik. Çocuklarımızın geleceği için elimizden gelen imkânları değerlendiriyoruz.

Çocuklarımız bu tür seminerlerle kapalı kalmaktan kurtularak kendi geleceklerini kendileri belirleyecek. Çocuklarımızın girecekleri sınavlarda başarılı olmaları bizleri mutlu edecektir. Kendilerine başarılar dilerim" dedi.

Aile ve sosyal Politikalar İl Müdürü Abdülbari Aksoy ise, çocuklara yönelik bir ay boyunca seminerler düzenleyeceklerini belirterek, "İlk seminerimizin startını Kaymakamımız Mehmet Nuri Çetin verdi. Kaymakamımızı ziyaret ettiğimizde, teklifimizi götürdük. Kaymakamımızın ilçede yapacağı çok büyük projelerini öğrendik. Kendisi çok iyi bir şahsiyet, kaymakamlığın yanı sıra hem de yazar. Ayrıca belediye başkanlığı da yapmaktadır. Kendisiyle birçok projeler gerçekleştirdik. Varto ilçesinin çehresini değiştireceği kanaatindeyim. Bizleri kırmayıp geldikleri için, bu konuda kendisine teşekkür ederim" diye konuştu.

Kaymakam Mehmet Nuri Çetin, daha sonra Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Abdülbari Aksoy'a yazdığı hikâye kitabını ve baston hediye ederken, Müdür Abdülbari Aksoy da kendisine plaket takdim etti.

