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Kaymakam öğrencilerle ders yaptı

’nun Kabadüz Kaymakamı Mustafa Uğur Özerden, Kütüphane Haftası nedeniyle Kabadüz Merkez İlköğretim Okulu öğrencileriyle buluştu.

İHA Karadeniz - Doğu Anadolu Haberleri
Giriş Tarihi: 28.3.2018 09:14
Kaymakam öğrencilerle ders yaptı

, okulun Z kütüphanesinde minik öğrencilerle bir araya gelerek onlarla hem sohbet etti hem de tahtaya geçerek ders anlattı. Kitap okumanın önemine değinen Kaymakam Özerden, en güzel alışkanlığın kitap okumak olduğunu ifade etti.

Öğrencilerin başarısını en üst çıtaya getirmek için çok çalıştıklarını belirten Özerden, "Siz öğrencilerimizin başarısını en üst düzeye çıkarmak için kitap dağıtımı, soru bankaları, hafta sonu kursları veriyoruz. Sizlerden tek isteğimiz derslerinize çok çalışmanız" dedi.

Özerden, ilçede halk kütüphanesi açacaklarını sözlerine ekledi.

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Kaymakam öğrencilerle ders yaptı
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