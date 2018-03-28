Kaymakam öğrencilerle ders yaptı

Kaymakam Özerden, okulun Z kütüphanesinde minik öğrencilerle bir araya gelerek onlarla hem sohbet etti hem de tahtaya geçerek ders anlattı. Kitap okumanın önemine değinen Kaymakam Özerden, en güzel alışkanlığın kitap okumak olduğunu ifade etti.

Öğrencilerin başarısını en üst çıtaya getirmek için çok çalıştıklarını belirten Özerden, "Siz öğrencilerimizin başarısını en üst düzeye çıkarmak için kitap dağıtımı, soru bankaları, hafta sonu kursları veriyoruz. Sizlerden tek isteğimiz derslerinize çok çalışmanız" dedi.

Özerden, ilçede halk kütüphanesi açacaklarını sözlerine ekledi.